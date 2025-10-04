BIST 10.859
MasterChef'te kural ihlali yapanlara ceza yağdı! Ortalığı karıştıran ceza bakın neymiş

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanında erkekler evine gizlice telefon sokulduğu ortaya çıkmış, büyük merak uyandırmıştı.

MasterChef'te dün akşam ekrana gelen yeni bölümde telefon kullanan ve kral ihlali yapan yarışmacılar netleşti. 

Telefonun nasıl içeriye getirildiği ve hangi yarışmacıların kullandığı ortaya çıkarken, Somer Şef disiplinin korunması için ceza kararlarını açıkladı.

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda Somer Şef'in açıklamaları yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Bir yarışmacı erkeklerin konakladığıeve telefon sokarak kural ihlali yaptı.

STÜDYODA GERİLİM

Somer Şef, yarışmacılara dönerek "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde telefonun sırrı çözüldü.

