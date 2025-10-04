MasterChef'te kural ihlali yapanlara ceza yağdı! Ortalığı karıştıran ceza bakın neymiş

STÜDYODA GERİLİM

Somer Şef, yarışmacılara dönerek "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde telefonun sırrı çözüldü.