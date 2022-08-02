Masterchef'te kıyması çalınan yarışmacı ne yapacağını şaşırdı! Somer şef öyle bir tepki gösterdi ki...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye sezona iddialı giriş yaptı. Yayınlanan her bölümüyle izleyicisini ekrana kitleyen programın yeni fragmanında skandal olay yaşandı. Bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Melih'in hazırladığı kıyma kaybolunca ortalık karıştı. Yaşanan olaya jüri üyelerinden Somer şef kayıtsız kalamadı, tepki gösterdi...
Yeni sezona iddialı giriş yapan Masterchef Türkiye de kıyasıya mücadele devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise yaşanan skandal olay adeta damga vurdu. Yarışmacılardan Melih, hazırladığı kıymasını bulamayınca Somer şeften olay tepki geldi, ortalık karıştı.
MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunda müthiş mücadeleler başladı ve dün akşam ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu.
Yarışmacılardan Melih kıymasını bulamayınca gerçek ortaya çıktı. Somer Şef ise bu durum karşısında olay bir tepki gösterdi.
Programın yeni bölüm fragmanında ise yaşanan olay adeta damga vurdu. Melih'in başına gelen olaya Somer Şef tepki gösterdi.