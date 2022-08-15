MasterChef'te kıyamet koptu! Yarışmacının tırnaklarını gören Mehmet Şef sinirden küplere bindi!

Tv8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına geliyor. Son bölümde bir yarışmacının tırnağında ojeyle gelmesi, jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef'i sinirlendirdi. Ünlü şef, Yarışmacıyı dışarı çıkardı. Öfke dolu anlarda yanananlar, geceye damga vurdu.