Masterchef'te kim elenir? Görülmemiş sahtekarlık Barbaros itiraf etti!

Tabağı bilerek düşürdüm

Barbaros Yoloğlu son dokunulmazlık oyunu öncesi şeflerin önüne gelince önce 'tabağı kazara bilerek düşürdüm' dedi. Somer şef, 'kazara başka, bilerek başka' diye ısrar etti. Bunun üzerine Barbaros şunları söyledi:

*Bunu yapmadan önce 5 dakika boyunca düşündüm. Acaba yapsam ne olur diye. Tabağımda sıkıntı etteydi. Her ne olursa olsun yaptığım işin arkasındayım, yaptığım işin doğuracaklarının da farkındayım. Kazara o tabağı kendim düşürdüm. Arkadaşlarda karınlarına ağrı girene kadar yukarda güldüler. "