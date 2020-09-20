Masterchef'te kim elenir? Görülmemiş sahtekarlık Barbaros itiraf etti!
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı merak edilirken Barbaros Yoloğlu 'pişkinlikle' itirafta bulundu. Tabağını bilerek yere attığını açıklayan Barbaros, bunun için arkada 5 dakika plan yapmış.
Masterchef Türkiye yarışması eşine benzerine rastlanmayan bir sahtekarlığa tanık oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden Barbaros Yoloğlu, ikinci dokunulmazlık oyununda tabağını düşürmüştü. O anları Somer Şef hissetmiş gibi müstehcen bir gülümsemeyle izlemişti. Barbaros karşılarına geldiğinde 'tabağı bilerek mi düşürdün' diye sormak durumunda kalmıştı. Barbaros ise 'kazara oldu' demişti. Meğer hiç de öyle değilmiş.
Kırmızı takım yenilince Barbaros Yoloğlu arkadaşları ile birlikte dokunulmazlık oyunu oynadı. Danilo şefin verdiği tabağı eksik yapan Barbaros Yoloğlu, tam onların önüne giderken ayağı takılıp düşmüş gibi yaptı. Elindeki tabağı da yere düşüren Barbaros Yoloğlu, şeflerin önüne gelip 'üzgün' numarası yaptı.
Somer Şef emin olmak için Barbaros Yoloğlu'na 'tabağını bilerek mi düşürdün' diye sordu. Zira Barbaros bir çok kez tabağını yapamayan arkadaşlarına 'yere at' diye akıl veriyordu. Zaten kendisi tabağı düşürdüğünde onu balkondan izleyen mavi takımdakilerin hepsi numara çektiğini düşünüp gülme krizine girmişti. Şeflere o gün tabağının kazara düştüğüne dair yalan söyleyen Barbaros cumartesi gecesi oyun öncesi pişkinlikle itiraf etti.
Tabağı bilerek düşürdüm
Barbaros Yoloğlu son dokunulmazlık oyunu öncesi şeflerin önüne gelince önce 'tabağı kazara bilerek düşürdüm' dedi. Somer şef, 'kazara başka, bilerek başka' diye ısrar etti. Bunun üzerine Barbaros şunları söyledi:
*Bunu yapmadan önce 5 dakika boyunca düşündüm. Acaba yapsam ne olur diye. Tabağımda sıkıntı etteydi. Her ne olursa olsun yaptığım işin arkasındayım, yaptığım işin doğuracaklarının da farkındayım. Kazara o tabağı kendim düşürdüm. Arkadaşlarda karınlarına ağrı girene kadar yukarda güldüler. "