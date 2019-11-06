Masterchef'te kim elendi? Suna gitti geldi Master Şef elemede büyük kriz
TV8 kanalında Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu hafta krizle geldi. Suna Aydın takımı sabote eder diye Cemre tarafından kenara alındı. Sonrasında yaşananlar şaşırttı.
Masterchef Türkiye yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı merak edilirken, elemede kulis bombaları patladı. TV8 rejisi mavi takımın kamera arkasında yaşadığı büyük kavgayı yayınladı. Şefler Cemre'den gelen taleple şaşkına döndü. İşte Masterchef'te kim gitti sorusunun yanıtının arandığı elemede yaşananlar:
Masterchef takımında ilk oyunu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığı Kıvanç alınca ortalık karıştı. Kıvanç eleme adayı olarak herkesi ters köşeye yatırıp kavgalı olduğu Suna yerine Mustafa'yı seçti. Suna, takım arkadaşları tarafından potaya atılan isim olunca, Kıvanç'a duyduğu öfkeyle patladı. Kameralardan uzakta kuliste şoke eden konuşmalar yaşandı. Suna 'Kıvanç'ın ikinci oyunda potaya gitmesini istediğini' söyleyince Cemre bunu 'takımı sabote edecek' olarak yorumladı.
Mavi takım jürinin önüne geldiğinde ilk olarak Suna bombayı patlattı. Suna "Beni gözden çıkaran takım için yarışmak istemiyorum" diyerek şeflerden kendisini balkona çıkarmalarını istedi. Yasin Suna'ya sert tepki gösterirken, Cemre de kararını verdi.
Cemre sadece Suna için değil diğer eleme adayı Mustafa için de 'Ben Suna ve Mustafa'yı oynatmak istemiyorum" dedi. Şefler aralarında yaptıkları görüşme sonrasında Cemre'ye 'Son karar senin istersen kenara alabilir, istersen yamak olarak kullanabilirsin' dedi. Bu karar kırmızı takımda şenlik havası yaratmışken, ikinci oyunda Çin mutfağı çıkınca tüm hesaplar değişti. Önce Mustafa 'ben sabote etmek' diyerek oynamak istediğini beyan etti. Cemre 'tamam' deyince takımda yanlız kaldığını farkeden Suna da 'ben de oynamak istiyorum' dedi. Cemre zor bir menü olduğu için karar değiştirip her ikisini de oyuna aldı.