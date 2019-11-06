Masterchef'te kim elendi? Suna gitti geldi Master Şef elemede büyük kriz

Cemre sadece Suna için değil diğer eleme adayı Mustafa için de 'Ben Suna ve Mustafa'yı oynatmak istemiyorum" dedi. Şefler aralarında yaptıkları görüşme sonrasında Cemre'ye 'Son karar senin istersen kenara alabilir, istersen yamak olarak kullanabilirsin' dedi. Bu karar kırmızı takımda şenlik havası yaratmışken, ikinci oyunda Çin mutfağı çıkınca tüm hesaplar değişti. Önce Mustafa 'ben sabote etmek' diyerek oynamak istediğini beyan etti. Cemre 'tamam' deyince takımda yanlız kaldığını farkeden Suna da 'ben de oynamak istiyorum' dedi. Cemre zor bir menü olduğu için karar değiştirip her ikisini de oyuna aldı.