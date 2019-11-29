Masterchef'te kim elendi! Eleme bugüne kaldı sürpriz gelişme
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam ortaya çıkacak, perşembeye kayan eleme yine ertelendi.
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtını öğrenmek için TV ekranlarını açanlar sürpriz yaşadı. TV8 yayın akışında Masterchef elemeleri ilk başlarda çarşamba günleri yapılıyordu. İlerleyen bölümlerle birlikte eleme perşembe akşamlarına kaydırılmıştı. Dün akşam yine izleyici sürpriz yaşadı eleme beklerken masterclas bölümünü izlemek zorunda kaldı. Herkesin merakla beklediği eleme ise bu akşam ekrana gelecek.
Masterchef'te eleme potasına giden ilk isim Rıfat ve Güzide oldu. Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Kıvanç ve Batuhan eleme potasına gönderilen diğer iki isim oldu. Mastercef eleme adayları Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan'dan birinin bu akşam Masterchef'e veda etmesi beklenirken yayın akışında yapılan bir değişiklikle eleme bugüne kaldı.
Batuhan geçen hafta da Yasin, Suna ve Kıvanç ile elemeye çıkmıştı. Masterchef'in favorisi olarak görülen yarışmacı, Suna ile büyük şok yaşamış ve son ikiye kalmıştı. Elenen isim Suna olurken, Batuhan son dakikada ipten kurtulmuştu. Elenme ihtimali yüksek olarak görülen Kıvanç ve Yasin ise potadan çıkan ilk isimler olmuştu. Bu açıdan bakıldığında bu akşam potadan kim çıkar, Masterchef'e kim veda eder tam bir muamma.
Bu hafta Masterchef'te neler oldu: Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.