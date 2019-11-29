Masterchef'te kim elendi! Eleme bugüne kaldı sürpriz gelişme

Batuhan geçen hafta da Yasin, Suna ve Kıvanç ile elemeye çıkmıştı. Masterchef'in favorisi olarak görülen yarışmacı, Suna ile büyük şok yaşamış ve son ikiye kalmıştı. Elenen isim Suna olurken, Batuhan son dakikada ipten kurtulmuştu. Elenme ihtimali yüksek olarak görülen Kıvanç ve Yasin ise potadan çıkan ilk isimler olmuştu. Bu açıdan bakıldığında bu akşam potadan kim çıkar, Masterchef'e kim veda eder tam bir muamma.