Masterchef'te kim elendi bugüne kaldı! Yasin ve Kıvanç büyük kavga etti

Kıvanç ve Yasin birbirine girdi

Takım oylamasında Kıvanç ve Yasin 4'er oy alınca ortalık karıştı. Bunun üzerine son karar takım kaptanı olan Kıvanç'a kaldı. Kıvanç, kendini kurtarmayı tercih etti. Kıvanç, Yasin'e 'Güzide olsa belki farklı bir karar alabilirdim. Ama bugün kahramanlık yapmayacağım. Yasin seni göndereceğim' dedi.