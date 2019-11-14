Masterchef'te kim elendi bugüne kaldı! Yasin ve Kıvanç büyük kavga etti
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam saat 20.00'da belli olacak. Yasin ile Kıvanç arasında kulise taşan büyük kavga çıktı.
TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam gelecek. Son dokunulmazlık oyununda Batuhan rüzgarı eserken, oylamada Kıvanç ile Yasin arasında büyük bir kavga patlak verdi. Stüdyoda başlayan kavga kulise taşındı. İşte Masterchef eleme adayları ve yaşananlar:
Kıvanç ve Yasin birbirine girdi
Takım oylamasında Kıvanç ve Yasin 4'er oy alınca ortalık karıştı. Bunun üzerine son karar takım kaptanı olan Kıvanç'a kaldı. Kıvanç, kendini kurtarmayı tercih etti. Kıvanç, Yasin'e 'Güzide olsa belki farklı bir karar alabilirdim. Ama bugün kahramanlık yapmayacağım. Yasin seni göndereceğim' dedi.
Yasin verilen kararla birlikte çıldırdı. Kıvanç'a 'kusura bakma ama korkaksın' diyen Yasin, 'Kaptan olarak 'ana yemeği çıkaramadın. Kusura bakma sen haksızlık yaptın bana. Bu haksızlık dönüp dolaşıp seni bulacak. Ben adamım ama sen korkağın tekisin' diye konuştu.
Stüdyoda başlayan büyük kavga kulisin arkasına da taşındı. Şeflerin önünden ayrıldıktan sonra Kıvanç ile Yasin birbirine girdi.