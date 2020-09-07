Masterchef'te Gülşah Suna elendi! Vedasındaki Eray detayı
6 Eylül 2020 Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmaya Gülşah Suna veda etti. Berker geldiği hafta Masterchef'ten elenmenin eşiğine gelince ağladı. Gülşah'ın vedadaki Eray detayı dikkat çekeciydi.
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme gecesi kıran kırana geçti. Masterchef jürisi ilk kez karar verirken bu kadar zorlandı. İki kez toplantı yapmak durumunda kalan şefler, elemeden birinci çıkan ismi belirledikten sonra elenen isme karar verdi. Masterchef'in iki etaplı elemesine mavi takımdan Berker ve Ebru, kırmızı takımdan Eray, Duygu, Özgül ve Gülşah çıktı. İşte Masterchef jürisinin en çok zorlayan elemede yaşananlar:
Elemede birinci turun sonucu : Masterchef Türkiye'nin elemesi iki etaplı oluyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını göstermelerini istiyor. Bu etapta yarışmacılardan dana yanağından yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Potadan ilk çıkan Eray oldu. Onu Duygu takip ederken, Özgül de kendini son anda kurtardı.
Masterchef eleme yemeği
Birinci oyunla potadan kurtulamayan Ebru, Berker ve Gülşah bu kez elenmemek için yarıştı. Yarışmacıların kaderini belirleyen yemeği Mehmet Şef hazırladı. Yarışmacılardan eleme yemeği olarak Duxelle Dana pirzola pişirmeleri istendi.
Masterchef Türkiye'de ilk kez böylesi oldu
Mehmet Şef'in hazırladığı yemeği yapan 3 yarışmacı, jüriyi hayli zorladı. Şefler ilk turda karar veremeyince Mehmet Şef yemeklere bir kez daha baktı. Jüri elenecek olan isme bir türlü karar veremedi. Bunun üzerine birinci olan ismi açıklayıp, elenecek isim için bir toplantı daha yapma kararı aldılar.