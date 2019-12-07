MasterChef'te elenen Yasin Obuz'un bilinmeyenleri ortaya çıktı Kısmetse Olur'a katılmış
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'de elenen Yasin Obuz'un bilinmeyenleri herkesi şoke etti, gerçekler ortaya çıktı.
TV8 ekranlarında yemek konusunda kendine güvenen deneyimli isimlerin marifetlerini konuşturduğu MasterChef Türkiye'de elenen isim Yasin Obuz oldu. Obuz, Yemekteyiz'den sonra MasterChef Türkiye'de de tüm iddiasını ortaya koyarak rakipleriyle kıran kırana mücadele eden, eğlenceli tavırları ve Kıbrıs şivesiyle yarışmanın aranan ismi haline geldi.
MasterChef'te hareketleri ve şivesiyle dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz'un herkes Kıbrıslı olduğunu düşünse de Obuz, slen Diyarbakırlı. Kıbrısla ise uzaktan yakından bağı ve alakası yok.
Yasin Obuz'u normal hayatında tanıyanlar, normal hayatta çok düzgün konuştuğunu, televizyon ekranlarında şov amaçlı şiveli konuştuğunu iddia ediyor.
MasterChef Yasin'in bir dönem Kanal D ekranlarında yayımlanan büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kısmetse Olur'a da katıldığı ortaya çıktı. Yemekteyiz ve MasterChef'te, Kıbrıs şivesiyle konuşmasıyla dikkat çeken Yasin'in yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur'daki görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı.