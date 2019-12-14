MasterChef'te Demet Akalın Okan Kurt Alişan ve Buse Varol kaptanlık için yarışacak

Eşi Okan Kurt ile bu defa MasterChef'in mutfağına girip yarışacak olan Demet Akalın'a yakın arkadaşları Alişan ve eşi Buse Varol eşlik edecek.

İşte MasterChef Türkiye'nin ünlü yağmuru yaşanan yeni bölüm fragmanı