MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı bakın kim oldu! Veda sözleri dikkat çekti
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 1 Aralık Pazartesi akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Kaan, Semih, Kerem ve Şirin bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.
Kaan, Semih, Kerem ve Şirin'in potada olduğu MasterChef'te 1 Aralık Pazartesi akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?
İlk turun puan durumu
Şefler, ilk turda yarışmacılardan Konuralp Pirinci ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. İlk turda Kerem toplamda 18, Kaan 15, Şirin 15, Semih ise 20,5 puan aldı.
İkinci turda ise yarışmacılar Duxelle Pirzola adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.