Masterchef'te böyle hata görülmedi! Yemeğin tadına bakan jüri üyeleri şaştı kaldı, şeker yerine...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı. Birinci turdan başarıyla geçen yarışmacılar şimdilerde ikinci turu da geçebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Her bölümü farklı bir heyecan olan programın son yayınlanan 25. bölümünde Nazike isimli yarışmacı hazırladığı tatlıya karıştırarak pudra şekeri yerine tuz serpti. Masterchef jüri üyelerinden Danilo Zanna tuz olduğunu fark etti, diğer jüri üyeleri tadım bile gerçekleştirmedi. İşte haberin detayları...