MasterChef'le ünlenen Hazer Amani ve Sıla evleniyor! Ahmet Kural'ın hemen ardından
MasterChef'te tanınan şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu evleniyor.
Ahmet Kural'la olaylı ayrılmasının ardından TV8'deki MasterChef yemek programı ile tanınan şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleneceği iddiasının hemen ardından Sıla Gençoğlu'nun da aşk yaşadığı Hazer Amani ile evleneceği konuşuluyor.
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İddialara göre, Sıla ve Hazer, nikah öncesi beraber İtalya turuna çıktılar.
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Şef olan Hazer Amani, İtalya tatilinde danışmanlık yapacağı bir restorantın menüsü için de çalışacak. Ünlü mekanları gezip lezzetler tadacak ve notlar alacaklar.
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