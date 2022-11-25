MasterChef'in ünlü yarışmacısı dehşeti yaşadı! "Öldürülmeye çalışıldım" diyerek korku dolu anları paylaştı!
Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pınar Tanar, dün akşam Şile otobanında dehşeti yaşadı. "Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım" diyen ünlü şef yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. İşte detaylar...
Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Pınar Tanar, Şile'de otomobiliyle ilerlediği sırada dehşeti yaşadı.
1 Eylül 2018'den beri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşarak yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı 'Masterchef Türkiye' yarışmasında 2021 yazında yarışan ve "MasterChef bu sene kadın bir şampiyon çıkaracak, o da ben olacağım" sözleri ve yarışmadaki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Tanar, dün akşam Şile otobanında korku dolu anlar yaşadı.
Pınar Tanar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobanda ilerlediği sırada arkasından gelen kırmızı bir kamyonun kendisini öldürmek istediğini, başka bir kamyon şoförünün de aracı kendisinin önüne kırdığını ve şoförün kendisini araçtan indirmek istediğini söyledi. Ünlü şef korku dolu anları sosyal medya hesabı aracılığıyla da açıklayarak şunları söyledi:
Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım. Üsküdar yönünde ben orta şeritte 60 km hızla giderken kırmızı büyük bir kamyon neredeyse arka tamponuma değecek mesafede bana sürekli selektör yaptı üstelik sağ ve sol şerit boş iken yaptı...