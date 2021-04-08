MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

Geçtiğimiz sezon Serhat Doğramacı'nın şampiyon olarak ayrıldığı MasterChef Türkiye yarışması izlenme rekorları kırdı. Yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede yer alan yarışma MasterChef'in İsveç versiyonundan Türkleri sevindiren bir haber geldi.