BIST 1.424
DOLAR 8,16
EURO 9,70
ALTIN 457,90

MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışması Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. MasterChef'in İsveç versiyonunda yarışan Türk yarışmacı Ayla Canpunar ise ikinci oldu.

MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

Geçtiğimiz sezon Serhat Doğramacı'nın şampiyon olarak ayrıldığı MasterChef Türkiye yarışması izlenme rekorları kırdı. Yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede yer alan yarışma MasterChef'in İsveç versiyonundan Türkleri sevindiren bir haber geldi.

115
MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

Birbirinden yetenekli ve hünerli isimlerin kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'in İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan versiyonunda 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar ikinci oldu. 

215
MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

Göteborg kentinde yaşayan Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarını tutamadı.

315
MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı

Canpunar, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

415