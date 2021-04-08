MasterChef'in ikincisi Ayla Canpunar oldu Türk yemekleriyle kazandı
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışması Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. MasterChef'in İsveç versiyonunda yarışan Türk yarışmacı Ayla Canpunar ise ikinci oldu.
Geçtiğimiz sezon Serhat Doğramacı'nın şampiyon olarak ayrıldığı MasterChef Türkiye yarışması izlenme rekorları kırdı. Yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede yer alan yarışma MasterChef'in İsveç versiyonundan Türkleri sevindiren bir haber geldi.
Birbirinden yetenekli ve hünerli isimlerin kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'in İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan versiyonunda 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar ikinci oldu.
Göteborg kentinde yaşayan Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarını tutamadı.
Canpunar, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.