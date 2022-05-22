Masterchef'in fenomen ismi artık onun yanında! Mansur Yavaş açıkladı!

İhtiyaç sahiplerine yemek hazırlıyorlar

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu" dedi.