MasterChef'de eleme adayı bakın kim oldu en çok konuşulan isim potaya gitti

Haftanın başında yapılan kaptanlık yarışmasında mavi takım kaptanı Ebru olurken kırmızı takım kaptanı ise Sefa'ydı. Kaptanlar için düzenlenen düelloda ise Ebru, Sefa'ya yenildi. Sefa elde ettiği avantajla önce menüyü seçti ardından da yarışmadaki eşleşmeleri belirledi.