MasterChef yeni jürisini Acun Ilıcalı duyurdu Hazer Amani'nin yerine gelen isim bomba
Tv8 yayınlanacak olan ikinci sezonu için çekimlerine başlanan yemek yarışması MasterChef'te jüri değişikliği yaşandı. Acun Ilıcalı, Hazer Amani'nin yerine gelen ismi sosyal medyadan duyurdu.
İlk sezonunda reytinglerde üst sıralarda yer alan ve yemek yarışması olmasına rağmen gerilimin hiç azalmadığı MasterChef, ikinci sezon çekimlerine başladı. Eylül sonu başlaması beklenen yarışmanın jürisinde ise flaş bir değişiklik yaşandı.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından MasterChef jürilerini paylaştı. Paylaşılan gönderide geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda oturan Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna'nın geçtiği görüldü.
Acun Ilıcalı'ya tepki geldi: Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğunu görenler bu karar hakkında Acun Ilıcalı'ya tepki gösterirken, Onur Büyüktopçu'nun Yemekteyiz koltuğunu apar topar Seda Sayan'a devretmesi de hatırlatıldı.
Peki MasterChef'in yeni jürisi Danilo Zanna kimdir?: Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Toskana bölgesinde Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.