MasterChef yarışmasından sonra Ayyüce Kamit imaj değiştirdi son hali olay
MasterChef Ayyüce Kamit, imajını değiştirip saçlarını boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Kamit'e beğeni yağdı.
MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacılarından Ayyüce Kamit, sosyal medyaya damga vurdu. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamit, imaj değiştirdi.
Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Ayyüce Kamit, takipçilerinin beğenisini topladı. Saç rengini değiştiren Kamit'in paylaşımına 16 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
İşte Ayyüce Kamit'in yeni hali...
Ayyüce Kamit kimdir?
Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.