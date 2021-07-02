MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak Mehmet Şef'i delirtti: Oğlum sen...
'Masterchef Tunahan Ak' kimdir sorusu dün gece internetin en merak edilen konusu oldu. Tv8 MasterChef 1 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde Tunahan Ak isimli yarışmacı Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı kahkahalara boğdu. Tunahan Ak, Mehmet Şef'i hem sinirlendirdi hem güldürdü.
MasterChef 2021'de elemeleri devam ediyor. MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Jüriliği ve sunuculuğu üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu son bölümde eğlenceli anlar yaşattı. Son bölümde genç yarışmacı Tunahan Ak, şeflerin sorularına verdiği cevaplarla onları kahkahaya boğdu, ekrana eğlenceli görüntüler yansıdı.
Genç yarışmacı Tunahan Ak, patates yatağında bonfile yaptı.
Somer şef hayır dedi, Danilo ve Mehmet Şef ise evet dedi. Tunahan böylelikle ikinci tura çıkmayı başardı.
Tunahan Ak'a Somer Şef, "Korkarım ikinci turda seni yerler" deyince genç Tunahan da "Peki" yanıtını verdi. Şef Danilo Zanna, Tunahan'a "Neden peki diyorsun, ben bu yarışmada olmalıyım desene" minvalinde ifadelerle seslenince Tunahan jüriyi kırıp geçiren ilk komik cevabını verdi.