MasterChef yarışmacıları Survivor'a damga vurdu dokunulmazlık alan yaşadı

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu Dominik’te Survivor yarışmacıları için dokunulmazlık oyunu ödülü olarak özel bir yemek menüsü hazırladı.