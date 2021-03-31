MasterChef yarışmacıları Survivor'a damga vurdu dokunulmazlık alan yaşadı
MasterChef'in ünlü isimleri Survivor'da dokunulmazlık alan yarışmacılara yemek hazırladı. MasterChef rüzgarı Dominik'te esti.
MasterChef Türkiye yarışmacıları, Survivor’ın 30 Mart Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümüne damga vurdu. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu, dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarına çok özel yemek hazırladı.
MasterChef yarışmacıları tarafından hazırlanacak yemek menüsü açıklandı.
Dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarını hanımağa çorbası, deniz mahsüllü arpa şehriyeli pilav, Samsun mantısı, hünkarbeğendi, dana kuyruğu, patates püre, bademli kaymaklı baklava ve astarlı sütlaçtan oluşan zengin bir menü bekliyordu.
MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu Dominik’te Survivor yarışmacıları için dokunulmazlık oyunu ödülü olarak özel bir yemek menüsü hazırladı.