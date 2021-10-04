Masterchef Yargı Yalanlar ve Mumları İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
3 Ekim 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı, Yalanlar ve Mumları hüsrana uğrattı.
Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya geldiği İkimizin Sırrı ilk 10'a giremedi.
Elif'in kızını okula bıraktığı sırada sürekli arayan özel numaranın tekrar aradığı ve Elif'in durum karşısında isyan ettiği görüldü. Özel numaradan kimin aradığını öğrenmek isteyen Elif, Yakup sayesinde adrese dair bilgilere ulaşıldığı Yalanlar ve Mumları reytingde umduğunu bulamadı.
Savcı Pars'ın Ilgaz'a söylediği "Ceylin'le mesafeli ol, çünkü onunla ben ilgileniyorum!" dediği sahne izleyiciyi şaşkına çevirdiği Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar, en iyi yemekleri yaparak bir hafta da yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Reytingde yarışma hüsrana uğradı.
İşte pazar günü reytingleri...