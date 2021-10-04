Masterchef Yargı Yalanlar ve Mumları İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya geldiği İkimizin Sırrı ilk 10'a giremedi.