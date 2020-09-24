Masterchef Walison'un eşi Melisa Pınar'ın instagramdaki mahrem pozları

Son zamanların en çok izlenen yemek ve lezzet yarışması Masterchef tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar da ekran başındakiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şüphesiz bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Walison Fonseca, evli olan Masterchef Walison'un bir de kızı var.