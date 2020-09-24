Masterchef Walison'un eşi Melisa Pınar'ın instagramdaki mahrem pozları
Masterchef Türkiye'nin bu sezon en çok dikkat çeken yarışmacılarından birisi Brezilyalı model ve aktör olan Walison Fonseca oldu. Biscolata erkeği olan Walison Fonseca'ın Türk eşi Melisa Pınar ise merak ediliyor. Peki kimdir bu Walison'u Türkiye aşığı yapan karısı Melisa Pınar, ne iş yapıyor, aslen nereli?
Son zamanların en çok izlenen yemek ve lezzet yarışması Masterchef tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar da ekran başındakiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şüphesiz bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Walison Fonseca, evli olan Masterchef Walison'un bir de kızı var.
Walison, daha Masterchef'in elemelerinde seyircinin dikkatini çekmiş ve yarışma sayesinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlamıştı. Elemelerde sınıfta kalan Walison Fonseca tekrar ana kadroya girince herkes özellikle Türk eşi Melisa Pınar'ı ve 11 yaşındaki kızı Amaya'yı araştırmaya başlamıştı.
Aslen Brezilyalı olan ve 3 yıldır Türkiye'de yaşamayı tercih eden 34 yaşındaki aktör ve model Walison'ı aslında bir çoğumuz Biscolata reklamlarından tanıyoruz. O dönem büyük bir hayran kitlesi kazanan Walison'un Türkiye aşkı o zamanlarda başlamış.
Masterchef'in sempatik yarışmacısı instagram hesabında 200 bin kişi tarafından takip ediliyor. Eşi Melisa Pınar ile olan aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Walison'un karısı ise son zamanlarda seyircinin yakından takip ettiği biri.