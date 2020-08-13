Masterchef Walison Fonseca eşi Melis Pınar ve kızı kimdir? Walison Fonseca film ve dizileri

Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için savaşan isimlerden biri de Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca oldu. Adının yazdığı beyaz önlüğü giymek için kıyasıya yarışan Walison Türk kızı Melisa Pınar ile evli. Bir kızı olan Walison daha önce Biscolata reklamında oynamış.