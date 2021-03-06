MasterChef Türkiye'nin sevilen ismi Gülşah Suna bambaşka biri haline geldi son hali...
TV8'in geçtiğimiz sezon yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmacısı Gülşah Suna, inanılmaz değişti. Son halini görenler şaşırdı.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeleri olduğu MasterChef Türkiye yarışması geçtiğimiz yılın en çok izlenen yapımlarından biri oldu.
Birbirinden eğlenceli yarışmacıları da epey dikkat çekti. MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına kalan Gülşah Suna da sempatik ve saf haliyle unutulmaz yarışmacılardan biri oldu.
Yarışmada finale çok yaklaşan Emir ile kapıştıktan sonra elenen ve Emir'in tepki almasına neden olan Gülşah Suna, son haliyle ise görenleri şaşırttı.
Tv8 ekranlarında yayımlanan lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin yıldızlarından Gülşah'ı görenler tanıyamadı.