MasterChef Türkiye'den Walison Fonseca elendi Ebru gözyaşlarına hakim olamadı
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'de elenen isim dün akşam belli oldu. MasterChef'e bir hafta daha devam edecek isim gözyaşlarına boğuldu.
MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi takım tüm oyunları kazandı. Ebru'nun kaptanlığında olan kırmızı takımdan Eray hariç herkes eleme potasına girdi. Esra 'nın kaptanı olduğu mavi takım ise rahat bir nefes aldı.
İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu.
Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.
Elemeye kalan Ebru, Serhat, Tanya, Sefa, Walison ve Berker ilk eleme oyununda bottarga-kefal havyarı kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Bazı yarışmacıların ilk defa gördüğü malzeme ile en iyi yemeği yapan Serhat, Tanya ve Berker oldu.