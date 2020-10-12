MasterChef Türkiye'den Walison Fonseca elendi Ebru gözyaşlarına hakim olamadı

İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu.