MasterChef Türkiye'den Özgül Coşar elendi Emir Elidemir finalist oldu
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde Emir ve Özgül yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden gözyaşlarına hakim olamadı.
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül son dörtlüye kalan isimlerdi. Dün akşam aralarından biri büyük ödüle veda etti. Aralarından ilk finalist Serhat oldu ikinci ise Barbaros olarak belirlendi.
MasterChef'te Özgül ve Emir, finalistler arasına kalabilmek için tezgah başına geçti. MasterChef'te ilk turda yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle alinazik kebabı yaptılar. Üç tur gerçekleşecek olan yarışmanın ilk turunu Özgül kazandı.
19 puanla Özgül birinci olurken Emir 18 puanla ikinci oldu. MasterChef 2020'de ikinci oyun yaratıcılık oyunu oldu. Oyunda yarışmacılara ana malzeme olarak pırasa verildi.
Bu oyunda yemeği hazırlamaları için yarışmacıların 45 dakika süreleri vardı. 2. eleme oyununu ise Emir kazandı. Emir 26 puan alırken Özgül 22 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte son puan durumunda Emir 44, Özgül 41 puana yükseldi.