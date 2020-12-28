MasterChef Türkiye'den Özgül Coşar elendi Emir Elidemir finalist oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül son dörtlüye kalan isimlerdi. Dün akşam aralarından biri büyük ödüle veda etti. Aralarından ilk finalist Serhat oldu ikinci ise Barbaros olarak belirlendi.