MasterChef Türkiye'den elenen Eray Aksungur aynı gün acı haberle sarsıldı

Eray, annesiyle sarıldığı bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

''Arkadaşlar MasterChef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun.''