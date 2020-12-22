MasterChef Türkiye'den elenen Eray Aksungur aynı gün acı haberle sarsıldı
TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'den son elenen Eray Aksungur, elendiği gün aldığı kötü haberle yıkıldı.
MasterChef Türkiye'de final heyecanı sürerken son elenen yarışmacı Eray Aksungur oldu. Son 4 finalist arasına giremeyen Eray Aksungur, şef gömleğini giyemeden yarışmaya veda etti. MasterChef Türkiye'den 5. olarak ayrılan Aksungur, vedası esnasında ise gözyaşlarına hakim olamadı.
MasterChef Türkiye'nin birbirinden önemli şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya sarılarak veda eden yarışmacı Eray Aksungur, aynı gün aldığı haberle ise yıkıldı.
Eray Aksungur elendiği gün acı bir haber aldı. Dedesinin vefat haberini alan Aksungur, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Eray, annesiyle sarıldığı bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
''Arkadaşlar MasterChef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun.''