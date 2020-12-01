MasterChef Türkiye'de talihsiz kaza Barbaros hastanelik oldu
TV8 MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde Barbaros, talihsiz bir kaza yaşadı. Favori yarışmacı, hastanelik oldu.
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayımlanan bölümünde kaptanlık yarışı için kıyasıya bir mücadele verildi. Fakat geceye Barbaros'un yaşadığı talihsiz kaza damga vurdu. Kaptanlık yarışı için yarışmacılar, profiterol yapmaya başladıkları anlarda Barbaros'un dikkatsizliği canını fena yaktı.
Şefler, kaptanlık yarışını başlattı. En iyi profiterolü yapmak için çabalayan yarışmacılardan Barbaros, daha yarışmanın başında bir anda parmağını kesti.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros hazırladığı tatlıyı şeflerin önüne sundu. Ancak Barbaros'un parmağındaki kesik derindi.
Barbaros, dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Durum hakkında açıklama yapan Şef Somer Sivrioğlu, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.