MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu'dan olay itiraf

MasterChef Türkiye'de üçlü düelloda yarışan Mehmet Gökçeöz, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na benzerliğiyle yarışmaya damga vurdu. Mehmet Gökçeöz, vişneli pazı sarması yaparak üst tura çıkmak için mücadele verdi. Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz ile şefler arasında sohbet de izleyenleri güldürdü. Somer Şef'in itirafı yarışmada damga vurdu. Peki MasterChef'te Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz final turuna kaldı mı? İşte son bölümde yaşananlar...