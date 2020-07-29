MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu'dan olay itiraf
TV8 ekranarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun kendisine ikizi gibi benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz ile konuşması geceye damga vurdu.
MasterChef Türkiye'de üçlü düelloda yarışan Mehmet Gökçeöz, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na benzerliğiyle yarışmaya damga vurdu. Mehmet Gökçeöz, vişneli pazı sarması yaparak üst tura çıkmak için mücadele verdi. Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz ile şefler arasında sohbet de izleyenleri güldürdü. Somer Şef'in itirafı yarışmada damga vurdu. Peki MasterChef'te Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz final turuna kaldı mı? İşte son bölümde yaşananlar...
TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye 2020'nin 28 Temmuz Salı ekrana gelen son bölümünde düellolar heyecanı yaşandı.
Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu yarışmada, Somer Şef'e benzerliğiyle oldukça konuşulan Mehmet Gökçeöz, Emel Günoğlu ve Sinan Başkurt düelloda karşı karşıya geldi. Ünlü şefler yarışmacılardan vişneli pazı sarması yapmalarını istedi.
"Somer Şef olmadığımı söylüyorum ama inanmıyorlar"
Yarışmacılar vişneli pazı sarma yemeğini 40 dakikalık sürede en iyi şekilde şeflere sunmaya çalıştı. Yemek öncesi Somer Şef'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Mehmet'in şeflerle olan sohbeti güldürdü.