MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef ve Barbaros birbirlerine girdi! 'Beni dinle!'
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Barbaros ve şef Mehmet Yalçınkaya birbirlerine bağırdı. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayımlanan yeni bölümünde yarışmacılar ilk olarak 25 bin TL'lik para ödülü için konuk oldukları Bolu'da bireysel mücadele etti. Ardından eleme oyunu stüdyoda oynandı fakat geceye damga vuran bir gerginlik yaşandı.
İlk olarak, Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir'in hazırladıkları menüyü özel misafirler tattı ve şefler oylamaları açıkladı. Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray oldu.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman tatlısının yapılması istendi.
Yarışmacılar bu sefer de stüdyoya gelerek eleme adayı olmamak için mücadele etti. Yaptığı tatlının olduğu buzdolabının kapağının açık olduğunu fark etmeyen Barbaros, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı.