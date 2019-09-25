MasterChef Türkiye'de kim elendi belli oldu! Batuhan soğuk terler döktü
TV8 ekranlarında Master Şef Türkiye'nin dün akşam yapılan elemesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül eleme gecesinde yarışmacılar ecel terleri döktüler. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkan eleme adaylarının tamamı mavi takımdan oldu. 'Rüya takım' kurduğunu düşünen kaptan Güzide de elemedeydi... İşte Master Şef'te bu hafta kim elendi sorusunun yanıtını veren gece:
Master Chef'in aynı zamanda eleme gecesi olan Salı akşamı yarışmacılar geleneksel sokak lezzetlerini hazırladı. Menüde midye dolma, arnavut ciğeri, tavuklu pilav, balık ekmek ve halka tatlısı vardı.
Halka tatlısı rezaleti
Kırmızı takım verilen sürede 5 yemeği de tamamlarken mavi takım halka tatlısını yetiştiremedi. Bu durumda kırmızı takım geceye avantajlı başladı. Ancak onların da halka tatlısı rezil bir haldeydi. Şefler değerlendirmeye dahi almadılar.
Tatlıyı yetiştiremeyince ağladı
Mavi takımdan halka tatlısı görevi Müge'ye verilmişti. 45 dakikalık süre içinde sadece tatlıyla uğraşan Müge buna rağmen ortaya bir tabak çıkaramadı. Takım arkadaşları tarafından eleştirilen Müge gözyaşları döktü. Müge kaptanı suçladı ve kendisine tatlı vermesinin yanlış olduğunu söyledi.