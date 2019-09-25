MasterChef Türkiye'de kim elendi belli oldu! Batuhan soğuk terler döktü

Tatlıyı yetiştiremeyince ağladı

Mavi takımdan halka tatlısı görevi Müge'ye verilmişti. 45 dakikalık süre içinde sadece tatlıyla uğraşan Müge buna rağmen ortaya bir tabak çıkaramadı. Takım arkadaşları tarafından eleştirilen Müge gözyaşları döktü. Müge kaptanı suçladı ve kendisine tatlı vermesinin yanlış olduğunu söyledi.