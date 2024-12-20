MasterChef Türkiye'de ilk 6'ya giren dördüncü isim belli oldu! Onur'un gözyaşları: Hiç iyi değilim
Final heyecanının yaklaştığı MasterChef Türkiye yarışmasında ilk 6'ya kalan dördüncü isim belli oldu. Öte yandan MasterChef yarışmasının yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, henüz ceket kazanamayan Onur'un gözyaşı döktüğü görüldü. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu, yapılan yorumlar dikkat çekti.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
19 Aralık Perşembe akşamı yarışmacılara ilk etapta meyan kökü ve mısır unu verilerek yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.
İlk etapta en yüksek puan alan ismi Şirin oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılardan Tahsin Küçük'ün tarifini yapmaları istendi. Son oynanan ikinci oyunun ardından yarışmacıların puan durumu şöyle şekillendi: Eda: 41 puan Onur: 45 puan Erim: 47 puan Şirin: 40,5 puan