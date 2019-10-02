MasterChef Türkiye'de beklenmedik sonuç! Bu hafta bakın kim elendi
Master Şef Türkiye'de geçen hafta Müge elenmişti, 1 Ekim akşamı yapılan eleme oyununda veda eden isim de belli oldu.
TV8 ekranlarındaki MasterChef yarışmacıları dün akşam İstanbul Maslak'ta film seti için yemek hazırladı. Yarışmacılar Nicoise Salata, Pissaladiere, Fransız Steak ve Creme Caramel yapmak için kıyasıya bir şekilde mücadele etti.
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Bu kez jüride ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Safa Sarı ve Onur Buldu vardı. Ünlü oyuncuların programa dahil olmasıyla gergin ortam yerini renkli anlara bıraktı.
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Programa geç kalan komedyen Doğu Demirkol yemeğe yetişmedi. Sadece tatlı yemekle kalan Demirkol'un da programa dahil olmasıyla neşeli anlar yaşandı.
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Yemekleri değerlendiren oyuncular değerlendirmesini yaptı. İbrahim Büyükak yarışı kırmızı takımın kazandığını açıkladı. Böylece mavi takım dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı.
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