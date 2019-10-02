MasterChef Türkiye'de beklenmedik sonuç! Bu hafta bakın kim elendi

TV8 ekranlarındaki MasterChef yarışmacıları dün akşam İstanbul Maslak'ta film seti için yemek hazırladı. Yarışmacılar Nicoise Salata, Pissaladiere, Fransız Steak ve Creme Caramel yapmak için kıyasıya bir şekilde mücadele etti.