MasterChef Türkiye kuralını bozdu Emel Günoğlu yarışmaya damga vurdu
TV8'de MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümüne Emel Günoğlu adlı yarışmacı damga vurdu. Renkli yarışmacı, MasterChef kurallarını bozdu ve yaptıklarıyla jüriyi kahkahalara boğdu.
Acun Ilıcalı'nın kanalında yine herkes tarafından ilgiyle izlenen yarışmalardan biri olan MasterChef Türkiye yeni yarışmacılarını belirlemeye son hız devam ediyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da yarışmacıları zorlamaya başladı.
Yarışmanın yeni bölümü ise dün akşam TV8 ekranlarında yayımlandı ve geceye damga vuran bir yarışmacı oldu. Emel Günoğlu, kendisini hem organizatör hem de aşçı olarak tanıtmanın ardından oldukça heyecanlı anlarıyla dikkat çekti.
İki yemek bir de şerbet yaptı
MasterChef yarışmacısı Emel Günoğlu, jüri olan şefler in iki yemek bir de şerbet yaparak şaşırttı. Günoğlu, şerbeti burada yapmasa da kendisinin yaptığını iddia etti.
Emel Günoğlu'nun MasterChef Türkiye için yaptığı iki yemeğinden biri ekşili semiz otu diğeri ise bir et yemeğiydi. Günoğlu bir de evde yaptığı şerbeti jüri üyelerine ikram etti.