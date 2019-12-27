Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef kim gitti finale kalan isim
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme Alican, Güzide ve Ekin arasındaki oyunla çıktı. Masterchef'e en favori isim veda etti.
Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim dün akşam yapılan oyunun ardından belli oldu. Bu akşam Masterchef'ten bir isim daha elendi.Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, Masterchef'e kim veda etti.
Masterchef birinci oylama sonucu : Eleme gecesinde oynanan ilk oyundan Güzide Mertcan birinci çıktı. İlk tur sonucunda Güzide 22 puan, Alican ise 17 puan topladı. Gecenin fiyaskosu Ekin oldu. Ekin 13 puanla ilk turdan farkı açılmasına sebep oldu.
Masterchef ikinci oyun sonucu : Elemede ikinci yemekte yarışmacıların yetenekleri sınandı. Bu yarışın birincisi yine Güzide Mertcan oldu. Özellikle Güzide'nin tabak dizaynı tam puan aldı. Oyunun en düşük puan alan ismi de yine Ekin'di. Oylama sonucu Güzide 43, Alican 36, Ekin ise 29 puan aldı.
Güzide Mertcan hoca mı tuttu? : Masterchef jürisi eleme haftasında Güzide konusunda şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyor. Bir kaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda en kötü isim olan Güzide, final haftasında dizayn olarak bir sıçrama yaşadı. Somer şef sonunda tespiti koydu ve "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın" diye sordu. Güzide'nin başını önünü eğip sessiz kalması bu tespitin haklı olduğunu düşündürttü. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile konuşulan Güzide'nin özel şef tuttuğu anlaşılıyor.