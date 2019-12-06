Masterchef Türkiye kim elendi? Elemede Cemre ağladı 'gitmek istiyorum'

TV8 yemek yarışması Masterchef'te nefes kesen bir eleme gecesi var. Bilindiği gibi 16 yarışmacı içinden son 7'ye en güçlü ve favori isimler kaldı. Haliyle bu güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında kıran kırana bir savaş yaşanacak. Master Şef'te son eleme adayı son dokunulmazlık oyunuyla ortaya çıktı. Geceye ise eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vurdu.