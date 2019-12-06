Masterchef Türkiye kim elendi? Elemede Cemre ağladı 'gitmek istiyorum'
TV8 yemekteyiz yarışması Masterchef'te Yasin, Batuhan ve Cemre arasından kim elendi birazdan belli olacak.
TV8 yemek yarışması Masterchef'te nefes kesen bir eleme gecesi var. Bilindiği gibi 16 yarışmacı içinden son 7'ye en güçlü ve favori isimler kaldı. Haliyle bu güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında kıran kırana bir savaş yaşanacak. Master Şef'te son eleme adayı son dokunulmazlık oyunuyla ortaya çıktı. Geceye ise eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vurdu.
Masterchef Türkiye yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Yasin eleme adayı olmuştu. Kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince Cemre Uyanık eleme potasına gitti. Son eleme adayı ise üçüncü dokunulmazlık oyunuyla ortaya çıktı.
Alican'a torpil geçildi
Alican'ın kaptanı olduğu mavi takım 4 kişiyle yarışırken Cemre'nin kaptan olduğu kırmızı takım 3 kişi yarışmıştı. Son dokunulmazlıkta şefler Japon mutfağı yaptırdı. Bu seçim izleyicinin aklında Alican'a torpil yapılmış söylemeni bıraktı. Zira Alican hem 4 kişilik bir takıma sahipti hem de bir şusi ustasıydı. Japon mutfağının verilmesi mavi takıma iltimas oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı kim aldı?
4 kişilik suşi ustalı mavi takıma karşı 3 kişiyle yarışan kırmızı takım beklendiği gibi dokunulmazlığı kazanamadı. Mavi takım rahat bir galibiyet elde ederken kırmızı takım doğrudan elemeye gitti. Bu Masterchef'te ilk kez yaşanan bir durum. Bir takım komple elemeye çıkmış oldu.