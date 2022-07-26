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MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek programı jüri üyesi şeflerin aldığı maaş ile gündeme geldi. Şeflerin arasında tartışma yarattığı söylenen ücretler dudak uçuklattı, "Acun kesenin ağzını açmış" dedirtti. Bakın hangi şef ne kadar maaş alıyor...

MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

Acun Medya yapımcılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi bu sezonda ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmada geçtiğimiz günlerde tartışma konularına karışan jüri üyelerinin aldığı maaş merak konusu oldu. Bakın en yüksel maaşı kim alıyormuş...

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MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

TV8 ekranlarının merakla izlenen yemek programı MasterChef Türkiye'de seyirci kitlesi, yarışmanının jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın aldığı maaşı merak ederek gündeme getirmişlerdi.

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MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde Somer Şef ve Mehmet Şef'in de maaş konusu hakkında tartıştığı iddiaları seyircinin merakını iyice körükledi. 

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MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

İddialara göre maaşını Türk lirası üzerinden alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına tepki göstererek muhasebenin kapısına dayanmış ve resti çekmişti.

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