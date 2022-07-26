MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek programı jüri üyesi şeflerin aldığı maaş ile gündeme geldi. Şeflerin arasında tartışma yarattığı söylenen ücretler dudak uçuklattı, "Acun kesenin ağzını açmış" dedirtti. Bakın hangi şef ne kadar maaş alıyor...
Acun Medya yapımcılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi bu sezonda ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmada geçtiğimiz günlerde tartışma konularına karışan jüri üyelerinin aldığı maaş merak konusu oldu. Bakın en yüksel maaşı kim alıyormuş...
TV8 ekranlarının merakla izlenen yemek programı MasterChef Türkiye'de seyirci kitlesi, yarışmanının jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın aldığı maaşı merak ederek gündeme getirmişlerdi.
Geçtiğimiz günlerde Somer Şef ve Mehmet Şef'in de maaş konusu hakkında tartıştığı iddiaları seyircinin merakını iyice körükledi.
İddialara göre maaşını Türk lirası üzerinden alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına tepki göstererek muhasebenin kapısına dayanmış ve resti çekmişti.