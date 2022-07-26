MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı! Aralarında maaş kavgası çıkmıştı

Acun Medya yapımcılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi bu sezonda ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmada geçtiğimiz günlerde tartışma konularına karışan jüri üyelerinin aldığı maaş merak konusu oldu. Bakın en yüksel maaşı kim alıyormuş...