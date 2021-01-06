MasterChef Türkiye birincisi Serhat Doğramacı'dan olay sözler şampiyonluğu kutladı

MasterChef'te kupayı Barbaros'la birlikte kaldıran Serhat'ın "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile kaldıracağım" sözleriyle sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmişti.