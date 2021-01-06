MasterChef Türkiye birincisi Serhat Doğramacı'dan olay sözler şampiyonluğu kutladı
TV8'deki MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu Serhat Doğramacı, Barbaros Yoloğlu'nu da tebrik ederek birinciliğini kutladı.
MasterChef Türkiye'nin ekran yolculuğu geçtiğimiz hafta sona erdi. Finalistler Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, canlı yayında hünerlerini sergiledi. Ünlü şeflerin oylamaları sonucunda ise Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye kupasını kaldıran isim oldu.
MasterChef'te kupayı Barbaros'la birlikte kaldıran Serhat'ın "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile kaldıracağım" sözleriyle sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmişti.
Final sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Serhat Doğramacı, yarışmanın ilk gününde dediği "Basit bir şekilde birinci olacağım" sözlerini yeniden hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. Basit bir şekilde şampiyon olacağım dedim ukalalık sandılar. Açıkladım, kıvırma dediler. Uyguladım, oynuyor dediler.''
''Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız... #1kupa2şampiyon"