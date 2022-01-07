MasterChef Türkiye 2021'de Dilara Başaran'a Twitter'da torpil tepkisi 'Mehmet Şef'in akrabası' iddiası

Finale doğru geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından hırsıyla öne çıkan Dilara Başaran, son günlerde sosyal medyanın tepkisiyle karşı karşıya. Son önlüğün verildiği Perşembe gecesi yayınlanan elemeyle de Dilara Başaran bir kez daha hedefe konuldu. Dilara Başaran'ın torpili sayesinde önlüğü alacağı söylenirken durum öyle olmadı. Son bölümde Tahsin Küçük ile 4. önlük için yarışan Dilara Başaran ilk turda Tahsin'in 9 puan gerisinde kaldı. Konuk Şef Osman Sezener’in tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Tahsin 28 puan alırken Dilara 19 puan aldı. Koruk suyu ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 46 puana ulaşan Tahsin çeyrek finalist olarak şef önlüğünü giydi. Dilara ise 5. olarak yarışmadan elendi. Peki Dilara Başaran hakkında çıkan torpil iddialarının kaynağı neydi, Mehmet Şef ile olan akrabalığı nedir? İşte iddialar ve twitterı sallayan tepkiler: