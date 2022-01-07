MasterChef Türkiye 2021'de Dilara Başaran'a Twitter'da torpil tepkisi 'Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
Masterchef Türkiye'de 4. önlüğü Dilara Başaran mı Tahsin Küçük mü giyecek sorusu yanıt buldu. Yarışmadan elenen Dilara Başaran'ın şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olması sosyal medyada tepkiler yarattı.
TV8 MasterChef Türkiye 2021'de dün akşam elenerek çeyrek finale kalamayan Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiasının ardından, yarışmada hatalar yaptığı ve şeflerin bunu görmezden geldiği iddiaları sosyal medyada patlak verdi. Sosyal medyada Dilara'nın elenmesine sevinenler had safhadaydı. Dün akşam MasterChef'in Tv8 ekranlarına geldiği saatlerde Twitter'da 'Masterchef Türkiye 2021" hashtagi ile Dilara Başaran'a adeta tepki yağdırıldı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran'a özellikle Burcu'nun elenmesinin ardından tepkilerin daha da yoğunlaşmıştı.
Finale doğru geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından hırsıyla öne çıkan Dilara Başaran, son günlerde sosyal medyanın tepkisiyle karşı karşıya. Son önlüğün verildiği Perşembe gecesi yayınlanan elemeyle de Dilara Başaran bir kez daha hedefe konuldu. Dilara Başaran'ın torpili sayesinde önlüğü alacağı söylenirken durum öyle olmadı. Son bölümde Tahsin Küçük ile 4. önlük için yarışan Dilara Başaran ilk turda Tahsin'in 9 puan gerisinde kaldı. Konuk Şef Osman Sezener’in tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Tahsin 28 puan alırken Dilara 19 puan aldı. Koruk suyu ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 46 puana ulaşan Tahsin çeyrek finalist olarak şef önlüğünü giydi. Dilara ise 5. olarak yarışmadan elendi. Peki Dilara Başaran hakkında çıkan torpil iddialarının kaynağı neydi, Mehmet Şef ile olan akrabalığı nedir? İşte iddialar ve twitterı sallayan tepkiler:
'Dilara Başaran Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
Sosyal medyadaki sıkı izleyicilerin, teknik hatalar yaptığını ve şeflerin bunu görmezden geldiğini söylediği Dilara Başaran hakkında geçtiğimiz haftalarda da 'Mehmet Şef'in akrabası olduğu iddia edilmişti.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıktı.