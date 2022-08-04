MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı! Ana kadroya seçilen üçüncü isim şok etti
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef, yeni sezonuyla ekranlara geldi. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmada üçüncü tur heyecanı başladı bile... Son yayınlanan bölümde ise bir ilk yaşandı. bakın neler oldu...
Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye 2022 dün yayınlanan bölümde bir ilk yaşandı. Üçüncü tur heyecanı başladı. Ana kadroya yarışmacılar seçilmeye devam ediyor. Yarışmacılar ilk turda şekerpare yaptı. Tadım yaptıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve iki tabak seçebilen şeflerden Somer Sivrioğlu, "MasterChef ön eleme tarihinde ilk kez bir düello üçüncü yarışmacıyı belirleyecek" dedi.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Üçüncü tur heyecanının başladığı yarışmada, yarışmacı adayları ana kadroya girmek için kıran kırana mücadele ediyor.
İki aşamalı olarak gerçekleştirilen oyunlarda her gün bir isim yukarıya çıkaran ana kadroya adını yazdırıyor. 3 Ağustos akşamı 29'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te jüri tarafından belirlenen ilk yemek şekerpare oldu.
Verilen sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları şekerpareleri tatmaya giden jüriler büyük bir şok yaşadı. Bir çoğu sert ve şerbetini çekmemiş olan tatlılar, şefleri hayal kırıklığına uğrattı. Çoğu yarışmacının tabağında tatlıları bölmek için uğraşan jüri üyeleri objektiflere böyle yansıdı.