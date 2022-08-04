MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı! Ana kadroya seçilen üçüncü isim şok etti

Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye 2022 dün yayınlanan bölümde bir ilk yaşandı. Üçüncü tur heyecanı başladı. Ana kadroya yarışmacılar seçilmeye devam ediyor. Yarışmacılar ilk turda şekerpare yaptı. Tadım yaptıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve iki tabak seçebilen şeflerden Somer Sivrioğlu, "MasterChef ön eleme tarihinde ilk kez bir düello üçüncü yarışmacıyı belirleyecek" dedi.