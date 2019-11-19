Masterchef tarihinde bir ilk jüri üyelerinden iki takımı da şoke eden karar

Kaptan Alican ve Suna oldu: MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. İstenilen lahmacunu en lezzetli yapan Alican, mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Suna oldu.