Masterchef tarihinde bir ilk jüri üyelerinden iki takımı da şoke eden karar
Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 49. bölümünde ödül oyununun kazananını açıklayan jüriler, yarışmada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini üstlendiği yemek yarışması MasterChef'te önceki gün yine beklenmedik bir olay meydana geldi. Batuhan'ın elenmesinin ardından yapılan lahmacunlarla takımlar ve kaptanlar belirlenirken, ödül yarışmasında jüriler yine herkesi şaşırttı.
Kaptan Alican ve Suna oldu: MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. İstenilen lahmacunu en lezzetli yapan Alican, mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Suna oldu.
Ödül oyunu: Ödül oyununda mavi ve kırmızı takımlar Türk mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Şefler takımlardan, marketten 50 TL'lik malzeme alarak menü yapmalarını istediler.
MasterClass eğitimi işçin yarıştılar: Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti.