Masterchef Tahsin Küçük kimdir Yemekteyiz ve Ver Fırına yarışmasına katılmış

Masterchef 2021'de şampiyon kim olacak sorusunun tanıtını bulmaya sadece 2 gün kaldı, cuma günü Masterchef şampiyonluk kupasını kaldıracak yarışmacı belli olacak. Bu akşam ise dananın kuyruğu kopacak ve 2. finalist kim olacak belli olacak. İlk günden beri favori gösterilen Tahsin Küçük 2. finalist olmak için Hasan ile yarışacak. 27 yaşında olan Tahsin Küçük mutfak da olduğu kadar dans pistlerinde de oldukça başarılı.