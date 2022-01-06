Masterchef Tahsin kimdir Yemekteyiz ve Ver Fırına'ya katılmış sevgilisi var mı?

Masterchef 2021 için heyecan dolu geri sayım başladı, şampiyon kim olacak sorusu günler sonra yanıt bulacak. Bu akşam Masterchef'te yine heyecan doruklarda yaşanacak çünkü 4. ve son şef önlüğünü kim giyecek belli olacak. Dilara ve Tahsin arasında geçecek zorlu yarışı kim göğüsleyecek bilinmiyor fakat Tahsin Küçük sosyal medyanın kazananı, şimdiden TT oldu bile.