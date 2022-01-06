Masterchef Tahsin kimdir Yemekteyiz ve Ver Fırına'ya katılmış sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye'de artık final heyecanı başladı. Bu akşam 4. şef önlüğünü Tahsin mi yoksa Dilara mı giyecek belli olacak. Yarışmanın ilk bölümlerinden beri favori gösterilen Tahsin Küçük, sosyal medyanın kazananı ilan edildi bile. Daha önce Ver Fırına ve Yemekteyiz'e de katılan Tahsin Küçük Mehmet Şef'e 4 yıl aradan sonra kaşık attıran tek yarışmacı. Peki kimdir Tahsin Küçük, aslen nereli, sevgilisi var mı?
Masterchef 2021 için heyecan dolu geri sayım başladı, şampiyon kim olacak sorusu günler sonra yanıt bulacak. Bu akşam Masterchef'te yine heyecan doruklarda yaşanacak çünkü 4. ve son şef önlüğünü kim giyecek belli olacak. Dilara ve Tahsin arasında geçecek zorlu yarışı kim göğüsleyecek bilinmiyor fakat Tahsin Küçük sosyal medyanın kazananı, şimdiden TT oldu bile.
Tam bir yemek aşığı olan Tahsin Küçük henüz 5 yaşlarındayken mutfağa girmeye başlamış, kendi deyimi ile elinin lezzetini de annesi Necla Küçük'ten almış. İmam Hatip Lisesi mezunu olan 27 yaşındaki Tahsin Küçük hayallerinin peşinden gitmiş ve Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuş.
Daha önce Ver Fırına ve Yemekteyiz gibi kendi hünerlerini sergileyeceği programlara katılan Tahsin Küçük'ün yıldızı asıl Masterchef 2021 ile parladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından sevildi ve ilk bölümden bu yana favori ilan edildi.
Kendine has tarzı ile yemeklerini yapan ve yorumları ile de jüriden takdir toplayan Tahsin Küçük mutfakta olduğu kadar dans pistinde de oldukça başarılı. Birçok dans dalıyla ilgilenen Tahsin Küçük sesiyle geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye sahnesinde kendisini kanıtladı.