MasterChef sütüdyosunu karıştırmıştı! Çağatay bu kez de kaza geçirdi...

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şef'in üzerine yürümesiyle büyük tepki çeken Çağatay Doğanoğlu, kısa sürede özrü ve pişmanlığıyla yeniden yarışmaya kabul edilmişti. Bu kez yaşadığı kaza, onun için ikinci bir dönüm noktası oldu.