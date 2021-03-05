MasterChef Suna Aydın 'ufak dokunuşlar' dedi ama estetikli halini gören şaştı kaldı
Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Suna Aydın, estetikle bambaşka biri haline geldi.
TV'de yayımlanan MasterChef Türkiye programıyla tanınan Suna Aydın'ı MasterChef izleyicileri program bitince de bırakmadı. Sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen Suna Aydın, binlerce takipçilerine paylaşımlarına devam etti.
Sosyal medyada zaman zaman özel hayatına dair, zaman zaman ünlü isimlerle ve işleriyle ilgili paylaşımlar yapan Suna Aydın, bir dönem cesur pozlarıyla da adından söz ettirdi.
Şimdilerde ise estetik yaptıran Suna Aydın, son halini Instagram'da paylaşınca sosyal medyada olay yarattı.
MasterChef'te sempatik ve duygusal haliyle dikkat çeken ismi Suna Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı.