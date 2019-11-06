Masterchef Suna Aydın kulis konuşması ifşa oldu! Cemre 'sabote edeceksen oynama' dedi'

Kulis ifşalarının ardından Suna ve Mustafa'yı oynatmak istemediğini söyleyen Cemre şeflerin kararını bekledi. Şefler son kararın Cemre'ye ait olduğunu isterse onları oynatmayıp kenarda tutabileceğini, isterse yamak olarak kullanabileceğini söyledi. Ardından ikinci yarışın Çin yemekleri olduğunu duyurdular. Bu açıklamanın ardından Mustafa "takımı sabote etmeyeceğini" belirten bir konuşma yapıp Cemre'den oynamak için izin istedi. Suna da şaşırtan bir kararla geri adım atıp ben de oynamak istiyorum dedi. Cemre 'zor bir menü' ile karşılaşınca geri adım atıp ikisinin de oynamasına karar verdi.