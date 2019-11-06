Masterchef Suna Aydın kulis konuşması ifşa oldu! Cemre 'sabote edeceksen oynama' dedi'
Master Şef Türkiye final haftasına Suna Aydın ve Mustafa'nın eleme adayı olma isyanı damga vurdu.
MasterChef Türkiye'de ilk oyunu kaybeden mavi takım birbirine girdi. Dokunulmazlığı Kıvanç'a kaptıran Suna, takım arkadaşları tarafından eleme potasına itilince küplere bindi. Kuliste takım arkadaşlarına patlayan Suna'nın o konuşmaları ifşa oldu. Suna jürinin önüne geldiğinde "Beni gözden çıkarmış takım arkadaşlarım için mücadele etmeyeceğim" diyerek yarışmada oynamak istemediğini söyledi.
Bu konuşmalar üzerine Cemre, jüriye dönüp "Ben Suna'yı oynatmak istemiyorum. İzninin olursa onu yarış dışında bırakmak istiyorum" dedi. Cemre, Mustafa'ya da takımda görev vermek istemediğini ve kenara çekeceğini söyledi.
Suna gibi Mustafa da takımda yer almak istemediğini söylediler. Sonrasında ise Masterchef rejisi yayına Suna'nın kuliste yaptığı konuşmayı getirdi. Suna'nın tüm öfkesinin ilk günden beri çekişme halinde olduğu Kıvanç'a yönelik olduğu ortaya çıktı. Suna kuliste Kıvanç'ı potaya göndermek istediğini bu sebeple de takımın yenilmesini istediğini belirtiyor. Cemre bunun üzerine 'takımı sabote edecek kişinin oynamasını istemem' diyor.
Kulis ifşalarının ardından Suna ve Mustafa'yı oynatmak istemediğini söyleyen Cemre şeflerin kararını bekledi. Şefler son kararın Cemre'ye ait olduğunu isterse onları oynatmayıp kenarda tutabileceğini, isterse yamak olarak kullanabileceğini söyledi. Ardından ikinci yarışın Çin yemekleri olduğunu duyurdular. Bu açıklamanın ardından Mustafa "takımı sabote etmeyeceğini" belirten bir konuşma yapıp Cemre'den oynamak için izin istedi. Suna da şaşırtan bir kararla geri adım atıp ben de oynamak istiyorum dedi. Cemre 'zor bir menü' ile karşılaşınca geri adım atıp ikisinin de oynamasına karar verdi.