Masterchef Serhat kimdir yaşı kaç Serhat Doğramacı nişanlısı kim?

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri Serhat Doğramacı oldu. Masterchef eleme bölümlerinde 'geçen sene hiçbir yarışmacıyı beğenmedim, o yüzden geldim' diyen Serhat Doğramacı iddialı sözleri ile dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu Serhat Doğramacı, yaşı kaç, nişanlısı kim ve ne iş yapıyor?