Masterchef Serhat kimdir nişanlısı Burcu Bakır yaşı kaç?

Masterchef 2020'nin bu seneki en dişli ve hırslı yarışmacılarından biri Serhat oldu. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 10 yıldır yemek yaptığını söyleyen Serhat tam bir mutfak aşığı. Bu yarışmaya katılmak için hayatının fırsatını elinin tersiyle ittiği söyleyen Serhat'ın nişanlısı Burcu Bakır'da merak konusu oldu.