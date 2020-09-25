Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı kimdir babası neden öldü?

Masterchef 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi tavırları, yarışmadaki iddiası ile Serhat Doğramacı oldu. Dün yayınlanan yeni bölümde şefler Serhat'a baş sağlığı dileğinde bulundu. Bunun üzerine birçok vatandaş Serhat'a ne oldu, Masterchef Serhat'ın kimi öldü araştırması yaptı. Daha sonra Somer Şef, 'nişanlının başı sağolsun' deyince işin aslı ortaya çıktı.